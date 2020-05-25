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«Динамо» и «Шахтер»: разное начало после карантина

«Динамо» и «Шахтер»: разное начало после карантина

Первые матчи после карантина: «Динамо»-«Рух» – 0:0, «Шахтер»-«Рух» – 4:1…

Я понимаю, что это всего лишь товарищеские матчи, а между товарняками и официозом две большие и четыре маленькие разницы. «Ференцварош» Сергея Реброва перед возобновлением чемпионата сыграл четыре товарищеских матча и выиграл только один из них, а в субботу в игре национального первенства спокойно одолел 2:1 «Дебрецен», одержав волевую победу. Помните, что сборную СССР в свое время называли чемпионом мира по товарищеским матчам, тогда как к настоящему чемпионству мира наши после 1966 года, когда товарняки еще были редкостью, ни разу не приблизились?

Понимаю, что с «Шахтером» «Рух» играл менее чем через 48 часов после матча с «Динамо», а скамейка «Руха» не столь длинна, так что усталость, особенно после столь длительной паузы, – явление очевидное.

Понимаю, что тренерский штаб «Динамо» нагрузил футболистов, хотя предыдущие нагрузки результата не дали.

Привык, что первые товарищеские матчи команда проводит в атаке очень вяло, привык, что у «Динамо» проблемы, когда соперник забивается в оборону всем составом...

Но я прекрасно понимаю, какая должна быть разница в классе между игроками команды вице-чемпиона Украины, где сплошь и рядом играют кандидаты в свои сборные, и клубом первой лиги (пускай одним из ее лидеров), который доселе никогда в элите не играл.

Я вижу пропасть между 0:0 с одним моментом на команду за весь матч (Русин в конце первого тайма и Бойчук в середине первого тайма) и 4:1. Вижу уверенность одних в своих силах и в своем классе, их нежелание подмочить свою репутацию даже в товарищеском матче и безразличие других. Безразличие ко всему: к результату, к зрителям, которых не было на трибунах, но которые смотрели матч на клубном youtube-канале, к синему ромбику с белой буквой «Д» на груди, к руководству, которое несмотря ни на что платит игрокам зарплату и не снизило ее даже во время карантина/простоя, тогда как многие куда более именитые и богатые клубы пошли на кардинальные сокращения. Вот это меня пугает больше всего.

БЕЗРАЗЛИЧИЕ! И это безразличие проявляется в том числе и в пяти травмах, появившихся у игроков сразу после возобновления тренировок. Вы хоть от playstation, танчиков или не знаю чего во время карантина отходили?

А еще я понимаю, что «Динамо» идет на третьем месте, имея:

-  на 13 очков меньше «Шахтера»;

- столько же, сколько у «Зари»;

- лишь на три больше, чем у «Десны», и на шесть – чем у «Александрии», которая, как говорят очевидцы, разорвала «Ворсклу», показав футбол очень приличного уровня.

Мне вообще не нравится, что слишком много разговоров именно о втором месте. С такой игрой, с таким отношением и второе место не будет в радость, хотя если не произойдут изменения к лучшему мне вообще страшно представить, какое место команда может занять.

И тогда...

Тэги: футбол, карантин, спорт, новости Украины, Динамо

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