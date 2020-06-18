«Святой» наркоман Флойд и культ «небесной сотни»

Место гибели Джорджа Флойда в Миннеаполисе сделали сакральным. Местный пастор объявил Флойда «новым Иисусом» и начал проводить на месте его смерти обряды крещения и исцеления!

Чем-то это напоминает установление в Украине культа «небесной сотни» и попытку отдельных сторонников «ПЦУ», включая архимандрита Кирилла (Говоруна), сакрализовать украинский майдан. Говорун даже статью написал в свое время под названием «Богословие майдана». И впоследствии в своих книгах представлял события 2013-2014 гг. как пример для Церкви и толчок для ее развития.

Как ни парадоксально, тот же Говорун являлся одним из авторов термина «политическое православие» и тоже написал книгу о... вреде данного феномена, который, по его мнению, связан с фундаментализмом, антисемитизмом и национализмом. Она была издана в 2019 году.

Как в его голове сочетается позитивная оценка участия отдельных религиозных организаций в майдане, имевшем ярко выраженный националистический характер, и критика «политического православия» — непонятно.

Но можно предположить, что на самом деле в либеральном дискурсе вовсе не отрицается политизация христианства, просто у них это зависит от «правильности» политической идеологии. Если идеология «правильная», значит Церковь может ей служить, если «неправильная» — это «политическое православие», которое заслуживает порицания.

Яркий пример двоемыслия.

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