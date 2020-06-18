О мамочках потрошителей

Если кому выдалось «удовольствие» близко пообщаться с людьми, причастными к судебной системе, то наверняка они смогут подтвердить то, что я сейчас напишу.

Люди, имеющие то, или иное отношение к судебной системе (судьи, секретари, присяжные и т.д.) в беседах «не под протокол» все как один утверждают, что нет ничего более отвратительного, чем мамы рецидивистов и маньяков. Все причастные к функционированию судебной системы говорят одно:

Можно понять адвоката, читающего стихи, или цитирующего Локка — он затягивает процесс, или пытается просто отработать часы, за которые ему заплатили, или искренне считает, что деяние его клиента — ничтожно, по сравнению с бомбардировкой Нагасаки...

Можно понять друзей, которые утверждают, что подсудимый, некто, допустим «Серёга» — классный парень, отличный друг, и вообще — это подарок судьбы, что им довелось жить в одно и то же время и в одном и том же месте с ним...

Но совершенно невозможно без омерзения слушать стенания мамаши: «Мой сыночек — хороший, он мне вот, в четвертом классе аппликацию на 8-е Марта подарил, это не он, он — хороший...»

А её сыночек обоснованно обвиняется в изнасиловании и убийстве 15 детей и подростков. Причем, подробности эпизодов повергают в обморок прожженных любителей жанра S.N.A.F.F.

***

Прокурор просит пожизненное...

Адвокат цитирует Шопенгауэра...

Друзья рассказывают, как они вместе делали кормушки для птичек...

А мамаша утверждает, что её кровиночка — хороший мальчик...

***

Ну, ладно, мамочки... Оно, конечно, отвратительно, но хоть как-то понятно — кровь — не водица.

Но когда совершенно посторонние люди (даже не из нашего района©) несут ахинею, черное называют белым, а убийцу — жертвой... Это — что-то психиатрическое... Это что-то почти религиозное: верую, потому что нелепо...

Вот тебе, казалось бы, прямая речь убийцы: «Я, на всякий случай, достал нож».

Вот тебе факт из следственного дела: «Был только ОДИН нож».

Ну чего тебе еще надо? Чистосердечного признания убийцы в умышленном убийстве?

Кто он тебе, этот человек, что ты с пеной у рта утверждаешь о его невиновности? Ты был там? Ты всё видел? Ты соучаствовал? Тебе за это платят?

Если нет, то помолчи и дай суду сделать свое дело. Не отягощай судьбу. О карме, сука, подумай!

Не понравится приговор — жди, когда профессионалы пройдут все мыслимые и немыслимые апелляции и кассации.

Жди решения ЕСПЧ.

Не уподобляйся мамочкам потрошителей...