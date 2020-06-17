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Зеленский готов провести принудительную вакцинацию украинцев

Зеленский готов провести принудительную вакцинацию украинцев

Характер ответа Зеленского на соответствующую петицию указывает на то, что власть в перспективе готова к проведению в Украине тотальной и, что даже важнее, принудительной вакцинации.

И такая готовность, откровенно говоря, не может не вызывать определённых опасений. Ведь зависимость страны от внешних сил весьма велика. В том числе и в медицинской сфере. Чего только, например, стоит требование МВФ продолжить реформу Супрун, которая убивает отечественную медицину.

В свете сказанного возникает несколько чувствительных вопросов.

Первый — насколько правомерной может быть принудительная вакцинация против того же коронавируса (как «опасного инфекционного заболевания»), если в теории процесс разработки и тестирования любой новой вакцины занимает около 5 лет (Гейтс предлагает все сделать гораздо быстрее, допуская, что препарат не сразу станет «идеальным»)?

Второй — может ли украинская власть гарантировать, что закупаемая вакцина не окажет негативного воздействия на здоровье нашего населения? И как быть с тем, что приобретение заграничных препаратов (это также одно из требований МВФ) не проходят через систему госзакупок, а контролируется международными организациями? Кто будет отвечать, если что-то пойдёт не так?

Третий — кто может гарантировать украинцам, что под шумок принудительной вакцинации не будет проведено негласное тестирование соответствующей вакцины? Ведь подобные случаи происходили. Правда, в странах Африки и Азии. Но, как говорится, Украине вполне может попасть в соответствующую категорию. Тем более, что Европа также попадает в перечень регионов, где предлагают провести необходимое тестирование.

Будем надеяться, что у власти есть ответы на эти вопросы. Иначе может сложиться ситуация, при которой — с подачи внешнего контура влияния — Украина не только станет полигоном для медицинских испытаний, но и позволит хорошо заработать определённым фармакологическим корпорациям. Десятки миллионов вакцинируемых — это не шутки.

Как бы там ни было, но тема возможной принудительной вакцинации еще не раз попадёт в фокус общественного внимания. И в данной связи религиозным организациям Украины уже сейчас нужно готовить свою позицию по упомянутому вопросу. Ведь для верующих эта тема точно не отойдет на второй план.

P.S. Не успел я написать пост о готовности украинской власти к масштабной вакцинации и вот, появилась новая знаковая информация. Которая, к сожалению, косвенным образом подтверждает наши опасения.

«Президент Украины Владимир Зеленский приказал профильному вице-премьер-министру и министру иностранных дел в срочном порядке начать переговоры по предзаказу вакцины от коронавируса Covid-19. По данным СМИ, уже четыре страны подписали соглашение о закупке 4 млн доз вакцины от коронавируса, которую будет поставлять компания Astra Zeneca».

Немного об этой компании: «2010 году компания AstraZeneca заплатила 520 миллионов долларов для урегулирования дела о мошенничестве. Компания была обвинена в незаконной продаже нейролептика сероквеля (кветиапина) детям, пожилым людям, ветеранам и заключённым по показаниям, не одобренным FDA, в том числе при агрессии, болезни Альцгеймера, неконтролируемом гневе, тревожности, синдроме дефицита внимания и гиперактивности, расстройствах настроения (в том числе депрессии), посттравматическом стрессовом расстройстве и бессоннице. Компания рекомендовала сероквель для назначения врачами, которые обычно не лечат психотических пациентов, и платила откаты некоторым из них. Другим врачам компания оплачивала дорогостоящие поездки на курорты, чтобы побудить назначать этот препарат по неодобренным показаниям».

Выводы, как говорится, каждый может сделать сам.

Первоисточник

Тэги: вакцинация, политика, здоровье, Владимир Зеленский, Билл Гейтс

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