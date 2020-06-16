Кто мешает созданию Сквера украинской культуры в Киеве

Я основатель и руководитель Центра Украинской культуры и искусства, меценат, искусствовед, научный, заслуженный работник культуры и еще много разных званий и достижений, но история о другом... В течение 10 лет я отстаиваю право на сохранение небольшого клочка зеленой зоны на Подоле для создания Сквера украинской культуры и искусства.

Есть даже проектные идеи. В 2017 году тогда еще председатель Подольской РГА, а ныне — заместитель Киевского городского головы Мондриевский В., инициировал создание Сквера и запустил соответствующий механизм для выделения этого участка. Однако бюрократические машины постоянно тормозили этот процесс. Тормозили настолько, что две недели назад рейдеры заняли этот земельный участок и начали строительство «кафе с охренительным сквером» (цитирую владельца). Для этого они цинично вырубили деревья, которые мешали. Остальные же засыпали песком и обложили камнем...

Это тот «меценат», представители которого инициировали запрет подъезжать мне на собственном авто к собственному имуществу. И зовут его Дмитрий Федотенков.

Я защищаюсь в суде, а господин Дмитрий крутится как муха в кипятке и просит поддержки у Администрации Президента Украины. Ибо, по его словам, он работает как черный вол, а после начала строительства на него и его команду «налетела стая попрошаек с разноперымы птицами. Полицейские, Зеленстрой, местные чинуши благоустройства и исполкома, и вымогатели-крохоборы».

И все эти люди просят у них разрешительные документы! Представляете? Всем контролирующим органам хоть кол на голове теши, а они требуют документы!

Есть ли у них разрешения на застройку? Владелец говорит, что есть, но никому их не показывают. Почему? Может боятся, что сглазят?

Господин Дмитрий! Вы же человек с состоянием, неужели вам подходят рейдерские захваты территории, кражи имущества и борьба с женщиной?

И тут бы еще ничего, но ваша жалобная публикация вызвала новую волну. Своими действиями Вы довели до того, что общественность Подола считает, что это я протестую против Сквера. Но я за Сквер! Но зеленый, художественный и общественный! А главное — законный!

Я прошу один раз и навсегда показать, что у нас правовое государство. Заставить «благодетеля» посадить деревья вместо большого количества уничтоженных им же и прекратить строительство и нападки на меня. Я прошу правовой защиты для меня, моего имущества и государственной собственности.

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