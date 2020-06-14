Любой расизм омерзителен: черный, белый и даже желтый

По поводу Black Lives Matter. Однажды моя хорошая знакомая из США рассказала такую историю.

Она выходила из супермаркета, когда чернокожий парень попросил у неё денег. Женщина предложила: пусть вымоет машину, она ему хорошо заплатит. Чернокожий с негодованием отказался. Он считал, что белые обязаны ему платить, потому что его предки были рабами, а предки белых — рабовладельцами. А работать чёрные не обязаны.

Тогда моя знакомая сказала:

«Мои предки тоже были рабами (крепостными), в России было рабство для белых. Но я же не требую за это денег».

Потрясённый афроамериканец замолчал.

В современном обществе не должно быть коллективной ответственности и коллективной вины, тем более — вины за преступления далеких предков, или даже не предков, а просто людей другого цвета кожи.

Чёрный расизм так же омерзителен, как и белый, и желтый.

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