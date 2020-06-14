Зеленский соврал про Хорошковского и его должность

Пресс-конференция Зеленского 10 октября 2019 года:

«С господином Хорошковским я действительно встречался на Банковой. Кстати, господин Хорошковский, насколько я знаю, в течение прошлых 5 лет был в Украине. Он приезжал. Господин Хорошковский приезжал сюда. Я в целом не хочу выделять время господину Хорошковскому. К нему был один очень серьезный вопрос. Этот вопрос мы с ним обсуждали тет-а-тет. Нет, никакой должности не может быть. Он не является моим советником».

Недавнее интервью Зеленского «Украинской правде»:

«Валерия Ивановича Хорошковского я знаю много лет, он нам указал реальные дыры на таможне. Он сказал, что реально Нефьодов никогда не сможет это сделать и время показало, что это правда. Я ему сказал: «Валерий Иванович, смотрите, идите на таможню, я могу это сказать правительству, предложить. Если вы берете на себя ответственность, что вы увеличите — а он сказал, где-то в два раза можно увеличить доход в бюджет. Я ему сказал: „Идите, пожалуйста“. Он отказался»

Фактически, в прошлом году Зеленский на прессухе сбрехал.

Должность вполне могла быть.

Когда Президент начинает врать... то он уже не Президент.

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