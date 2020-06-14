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Вот мне посоветовали Лешу... Краткий обзор интервью Зеленского «Украинской правде»

Вот мне посоветовали Лешу... Краткий обзор интервью Зеленского «Украинской правде»

Зеленский дал большое интервью «Украинской правде». Это даже трудно читать. Это читать стыдно. Не мучайте себя. Вот вам краткий обзор.

Фамилий нет. Все у него паши, лёши, димы, андреи, парни, пацаны, команда.

На вопросы о том, как и по какому принципу он доверяет людям, он ответил, что у него выбора нет, что он вынужден доверять, поскольку людей нет.

Вот Дима Дубилет привел каких-то людей, сказал, что они хорошие, вот я им и поверил. А как быть? Конечно, все мы можем ошибаться, но как быть?

Я ведь всегда хотел делать реформы. Может быть даже я и не понимал какие реформы делать надо, но я всегда хотел. Так и партию я хотел. Я ведь не знал, что они меня выберут президентом, но партию я точно хотел. А они выбрали меня. А людей-то нет.

Вот, например, премьер.

А где его взять? И что это вообще такое — премьер? Вот мне посоветовали Лешу. Ну хорошо. Парень, команда, реформы, ВВП. Чего тут не понятного.

Мы встретились с Лешей, я говорю ему: «Леша, не бойся людей. Слушай, нам нужно работать. Мы запрещаем министрам в рабочее время пользоваться ФБ и другими соцсетями. Надо работу работать. Что за игры? Что происходит, что это за пионерский лагерь?».

Леша вроде понял, а потом я понял, что он не понял. Я так ему и врубил: «Леша, я считаю, что ты не стал командой с людьми, с депутатами, с министрами. Уходи, Леша». Леша ушёл. А потом вернулся и спросил, а может я останусь? Так нет. Не останешься. Я сказал, что отрезал. Ну, Леша больше и не возвращался.

Но людей-то все равно нет. И что делать мы не знаем. Нет, мы знаем, что делать надо реформы, я давно хотел их делать, только вот не знаем — какие?

Мы к Тигипко. Так мол и так, сделай нам параллельный Кабинет Министров. Он говорит — я не понял, а это как? Ну, мы ему и говорим: вы себе там в параллельном Кабинете разрабатывайте нам реформы, а мы в Кабинете настоящем их делать будем. Вы научите нас и будете сбоку наблюдать за нашей работой. Если что, подправляйте. Глядишь мы и научимся. Тигипко не согласился. Говорит хитрые мы. Мол, мозги его, а власть и денюжки наши. Он на такое не согласен. Ну, и не надо. Мы к Хорошковскому пошли. Валерий Иванович — он гусь стреляный, мы говорим ему: возьмись за таможню, а то наш сексуально озадаченный таможенник никак не может справиться с контрабандой. Ему то ли борода мешает, то ли наколки, то ли мысли срамные... Не справляется, одним словом. Возьмись, Валерий Иванович. Не захотел. Говорит, что премьером мог бы, а вот на таможню не хочет.

Ну и ладно. У нас ведь Саакашвили есть. Он сам напрашивается. Надоел уже правда... Я только на работу, а он уже возле кабинета. Всё просил, чтобы я ему паспорт вернул. Ну, я вернул. Так он, как говорится, только за стол, так и ноги на стол. Говорит мне: дай должность. Я ему говорю: вот, на. Будешь моим советником по реформам. Он говорит: маловато будет, не мой калибр. Я тогда говорю ему: так придумай себе должность сам. Он говорит: вот это дело! Хочу быть вице-премьером по реформам. Я ему: Будь. Он стал. Чего он там правда делает я пока не знаю, но хоть отцепился от меня и то хорошо.

Журналисты спрашивают: А Лерус? Он там записи какие-то опубликовал? Компромат.

Зеленский отвечает: Лерус аферист.

Журналисты: Так ведь он же был Вашим советником.

Зеленский: А это мне его Богдан привел, сволочь. Он тогда сказал, что Лерус нормальный парень.

Журналисты: А Вы что?

Зеленский: А я что? Я сказал «ок».

Журналисты: А теперь Лерус аферист?

Зеленский: Теперь аферист.

Журналисты: А что Аваков?

Зеленский: Что Аваков? что Аваков? Аваков? Какой Аваков? Ах, Аваков! Этот тот, который министр? Да. Это Аваков. Он министр.

Журналисты: Так вы его отправите в отставку?

Зеленский: В отставку? Ну... вообще-то в европейских странах есть такая культура, когда министры сами все понимают, а вот Аваков.. Я думаю.. У него знаете какие важные дела есть.. У.. Аваков.

Журналисты:??

Зеленский:!!

И под самую завязку журналисты спросили о Порошенко:

Так будет ли он сидеть, в конце концов?

Зеленский: А я тут причем? Я не суд. Я не знаю.

Замолчал. Собрал все складки своего уставшего растерянного и небритого лица в серьезную мину и дал понять, что интервью закончено.

Вот, собственно говоря, и все интервью.

Вот, собственно говоря, и весь президент Украины.

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Тэги: политика, Владимир Зеленский

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