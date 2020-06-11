Удобный негромайдан

Вы заметили, что там почти не выдвигается социальных, политических и экономических требований? Бунтующая беднота чёрных кварталов не требует работы, образования, здравоохранения или чего-то в таком роде. А требует она достаточно аморфной категории «some respect», причём так, как она её себе представляет. Да, чтобы богатые белые вставали на колени перед чёрными. Да, чтобы они целовали им сапоги. Да, чтобы извинялись за угнетение и дискриминацию.

Ну и всё, собственно. После этого целующий вернётся в свою уютную квартирку в Верхнем Вест-сайде, а поцелованный — в свою унылую конуру, а то и в коробку из-под холодильника, на чём инцидент будет считаться исчерпанным, практически не пошатнув нормы общественных отношений.

Удобный такой протест, правда?

Конечно, в массе бунтующих, которые хотят «some respect», есть и разного рода левачки, вплоть до анархистов, которые ставят более далеко идущие цели: создают какие-то сквоты, «свободные зоны» и прочее. Однако они могут существовать лишь постольку, поскольку их окружает бушующее людское море. Как только все сапоги будут перецелованы, это море постепенно войдёт в свои берега. А сквот-мейкеры и прочие революционеры или благоразумно разойдутся по домам, или будут закатаны в асфальт армией и полицией.

И вот тут-то уже никто не будет обращать внимания на то, насколько жестоко с ними поступают. «Black lives matter», а вот жизни тех, кто выступает за смену правящего миропорядка — не очень.

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