Америку ждет резня чернокожих и гражданская война

Расизм в США это нерешаемая проблема. Точнее, после того как Америка посадила черных на велферы и разрешила им десятилетиями жить в гетто на пособиях, эта проблема уже нерешаема и дело рано или поздно все равно закончится большой резней и гражданской войной.

Процесс будет развиваться примерно следующим образом.

Сейчас полицейские будут бояться даже подходить к чернокожим, не то что их задерживать. Это будет естественной реакцией полиции, после того, что они наслушалась в свой адрес и после того как чокнутые власти Америки повалились на колени и пустили сопли по рецедивисту-наркоману

Как результат, чернокожие обнаглеют и статистика их преступлений начнёт угрожающе расти. Будет вал преступлений. Полиция не будет реагировать из принципа и правильно будет делать.

Через 8 — 10 лет в обществе вырастет огромное раздражение и даже ненависть против черных.

Далее нужна будет только искра и ..понеслась. Все возмутся за оружие.

Сейчас это только были цветочки. Ягодки будут лет через 10.

Это настолько очевидно.

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