В наше время искушений истинный подвиг - просто остаться человеком и не оскотиниться

Стремительно падают империи, как светские, так и религиозные. Стремительно уничтожаются здравые понятия и здравые ценности. И очень скоро те, кто мог бы стать гордостью народа 30 лет назад будут чувствовать себя изгоями и лишними членами общества. И наоборот, те, кто 30 лет назад считался деструктивным элементом теперь могут запросто стать героями и объектом подражания.

Как будет выглядеть мир после этого падения и выдержит ли мир все это безумие? Сейчас это, пожалуй, никто не знает наверняка, но невольно вспоминается по этому поводу древний патерик.

Я эту историю давно читал и поэтому возможны неточности. Но в общем и целом она выглядит так:

В египетской пустыне, где жили великие святые подвижники, как-то ученики пришли к ним и спросили: как будет меняться мир? Старцы ушли молиться и через какое-то время вернулись.

Когда им начали задавать вопросы, они сказали:

- Мы сделали все, что было нам заповедано Богом и таких подвигов больше уже не будет после нас. Пройдет время, и великими будут считаться те, кто сотворит хотя бы половину того, что делают великие подвижники нашего времени.

Когда же их ученики спросили о последних временах, то старцы сказали:

- Они не будут делать вообще чего-то такого, что в наших глазах является подвигом. Но искушений будет так много, что если кто-то из них просто сохранит образ христианина, образ человека, то это будет подвигом, куда большим, чем то, что мы творим.

Историю эту я читал очень давно. Что-то может отличаться от оригинала. Но суть подмечена верно: очень важно остаться человеком, остаться христианином в наши дни. И не оскотиниться.

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