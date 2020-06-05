Забытая могила первого космонавта Украины. Позор нам всем, начиная от Зеленского

Илон Маск? Космос? Ура-ура!! ??? ... На фото могила украинского космонавта Каденюка. Сегодня. Свежак. «Когда космические корабли бороздят просторы», в прямом и переносном смысле.

Леонид Константинович покинул грешную землю второй раз и окончательно 31 января 2018 года.

2,5 года назад.

Память — на лицо. Памятник — тоже. Точнее — его отсутствие.

Я не знаю, по какой причине его нет у Космонавта Каденюка.

И не особо хочу знать-понимать.

Я наверняка уверен, что так не должно быть. Неправильно.

Все словили психоз на успехах Маска, а свой, доморощенный покоритель Космоса — брошен. Забыт. Непригляден.

Потому так и живём, граждане соотечественники.

Что угодно, только не то, что надо.

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