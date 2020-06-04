Зеленский может не соблюдать карантин. Потому что «шеф всегда прав»

Зеленский в помещении кафе... пьет кофе... без маски... И это, не смотря на то, что заведения общепита до 5-го числа могут работать только на вынос или принимать клиентов на летних площадках.
Нет, понятно, что в маске кофе пить сложно. Хочешь, не хочешь, а нарушить самоизоляцию придется.
Ну, так сделай же ты это так, как положено нормальному президенту. Правильно и безупречно с точки зрения закона.
Нет!
Жажда — всё, имидж — ничто©.
И фото на сайте ОП. И полный каминг-аут. И — бейте, меня, терзайте меня. Прекрасно, просто прекрасно...
Хорошо, что есть главсанврач с характерной фамилией Ляшко: «Президент Владимир Зеленский не нарушал карантинные ограничения 3 июня в Хмельницком, когда пил кофе внутри кафе, а инспектировал работу таких заведений...».
В общем, он сразу всё поставил на свои места:
Шеф не пьет, шеф дегустирует (инспектирует, в данном конкретном случае...)
Шеф не кричит, шеф убедительно выражает свою точку зрения (Борисполь и Черкассы)
Шеф не ошибается, шеф принимает рискованные решения («антиколомойский закон» и вытекающие из него условия взаимодействия с МВФ)
Шеф не трус, шеф поступает предусмотрительно (шаг вперед и два назад три раза ежедневно)
Шеф не неуч, шеф предпочитает творческую практику бесплодной теории (Квартал)
Шеф не мямлит, шеф делится своими размышлениями (пресс-конференция по поводу годовщины президентства)
Шеф не лжет, шеф — дипломат (или просто не в курсе дела, в силу того, что «предпочитает творческую практику»...)
И т.д. — полнее в сети...
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"все животные равны, но некоторые животные равнее других"© и крайне важно, чтобы был кто-то, кто донесёт эту максиму до ширнармасс (в смысле — широких народных масс).