Зеленский может не соблюдать карантин. Потому что «шеф всегда прав»

Зеленский в помещении кафе... пьет кофе... без маски... И это, не смотря на то, что заведения общепита до 5-го числа могут работать только на вынос или принимать клиентов на летних площадках.

Нет, понятно, что в маске кофе пить сложно. Хочешь, не хочешь, а нарушить самоизоляцию придется.

Ну, так сделай же ты это так, как положено нормальному президенту. Правильно и безупречно с точки зрения закона.

Нет!

Жажда — всё, имидж — ничто©.

И фото на сайте ОП. И полный каминг-аут. И — бейте, меня, терзайте меня. Прекрасно, просто прекрасно...

Хорошо, что есть главсанврач с характерной фамилией Ляшко: «Президент Владимир Зеленский не нарушал карантинные ограничения 3 июня в Хмельницком, когда пил кофе внутри кафе, а инспектировал работу таких заведений...».

В общем, он сразу всё поставил на свои места:

Шеф не пьет, шеф дегустирует (инспектирует, в данном конкретном случае...)

Шеф не кричит, шеф убедительно выражает свою точку зрения (Борисполь и Черкассы)

Шеф не ошибается, шеф принимает рискованные решения («антиколомойский закон» и вытекающие из него условия взаимодействия с МВФ)

Шеф не трус, шеф поступает предусмотрительно (шаг вперед и два назад три раза ежедневно)

Шеф не неуч, шеф предпочитает творческую практику бесплодной теории (Квартал)

Шеф не мямлит, шеф делится своими размышлениями (пресс-конференция по поводу годовщины президентства)

Шеф не лжет, шеф — дипломат (или просто не в курсе дела, в силу того, что «предпочитает творческую практику»...)

И т.д. — полнее в сети...

***

"все животные равны, но некоторые животные равнее других"© и крайне важно, чтобы был кто-то, кто донесёт эту максиму до ширнармасс (в смысле — широких народных масс).