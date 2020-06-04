Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Негромайдан планировался давно. Но запустили его раньше срока

Негромайдан планировался давно. Но запустили его раньше срока

На днях мне попался весьма любопытный инсайдерский материал, касающийся негромайдана в Америке.

И по нему получалось, что:

— убийца и жертва — Дерек Шовин и Джордж Флойд — не просто были знакомы, работая в одном клубе, но представляли две «банды», крышевавшие сбыт наркотиков в городе, и этим связанные. Первый — на улицах, а второй — в клубе;

— во время ареста Флойд был под дозой героина и поэтому так быстро склеил ласты;

— на них вышли федералы, и копы заметали следы (поэтому копы не были заинтересованы, чтобы он жил);

— при этом федералы (ФБР) всё зафиксировали, но не вмешались;

— негромайдан готовился в «демократических» штатах с использованием уличных банд негритянских районов, но планировался к финалу выборов президента, а данная ситуация спровоцировала выступление раньше срока, что позволяет сейчас выявить и зачистить активистов, которые собственно на выборах выступить не смогут.

Иными словами сие негродейство было спланировано с обеих сторон. Одни (демократы, глобалисты) готовили выступление к выборам, а другие (сторонники Трампа) сработали на опережение, вызвав майдан до того, как оно было по-настоящему подготовлено.

Как видим, в США уже никто не работает на удержание и все пошли в разнос. Даже глобалисты. Попутно банды ликвидируют отдельных копов. Тех, кто сопротивляется или сильно достал. При этом данная ситуация позволяет Трампу в случае решительных действий добиться перелома и в штатах, контролируемых ранее демократами, получив поддержку тех, чью собственность банды громят, и в целом в стране. Но тот факт, что копы и нацгвардия всё чаще становятся на колени перед майданом, не даёт оснований полагать, что ему удастся навести порядок так просто.

При этом победа негромайдана может привести к развалу США.

Я хотел выставить эту инфу. Однако она показалась мне слишком вызывающей. Но возможно, она соответствует реальности.

А что вы думаете?

Первоисточник

Тэги: США, Майдан, протест, политика, геополитика, заговор, негры

Комментарии

Статьи

03.06.20 13:30

Неизменные интересы. Почему Парцхаладзе забыл Порошенко

Автор: Виктор Даль

Интервью

13.05.20 11:50

Иван Либерман: После карантина нас ждет большая юридическая война людей против государства Украина

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
01.06.20 08:34

«Динамо» против «Шахтера»: поражение, которого... ждали

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Дело мышей. Что происходит в Госрезерве, где изчезло 2700 вагонов зерна
03.06.20 14:04

Дело мышей. Что происходит в Госрезерве, где изчезло 2700 вагонов зерна

Автор: Людмила Ксенз, «Страна»

Выбор редакции
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.ua

Главная новость дня

4 июня 2020 – какой сегодня церковный и светский праздник, народные приметы, именинники, этот день в истории Украины и мира

4 июня 2020 – какой сегодня церковный и светский праздник, народные приметы, именинники, этот день в истории Украины и мира
04.06.20 03:48
1190
Последние новости
04.06.20 07:13

Президентские выборы в США: Байден впервые обошел Трампа у букмекеров
04.06.20 03:48

4 июня 2020 – какой сегодня церковный и светский праздник, народные приметы, именинники, этот день в истории Украины и мира
03.06.20 21:23

Какова польза фиников для организма человека: помогают гипертоникам, сердечникам, спортсменам и не только
03.06.20 21:01

20 тыс. тонн нефти вылилось в сибирскую реку. Объявлена чрезвычайная ситуация федерального масштаба
03.06.20 20:09

Зачем инвестировать в Раду? «Слуги»-миллионеры объяснили, почему получают из бюджета деньги на жилье
03.06.20 19:52

Более 480 млн гривен эконалога поступило на защиту окружающей среды Донетчины
03.06.20 19:24

«Маски раздражают»: израильский профессор сделал резонансное заявление
Фото и Видео
Зачем инвестировать в Раду? «Слуги»-миллионеры объяснили, почему получают из бюджета деньги на жилье
Зачем инвестировать в Раду? «Слуги»-миллионеры объяснили, почему получают из бюджета деньги на жилье
Зачем инвестировать в Раду? «Слуги»-миллионеры объяснили, почему получают из бюджета деньги на жилье
Зачем инвестировать в Раду? «Слуги»-миллионеры объяснили, почему получают из бюджета деньги на жилье
Королевский оперный театр Бельгии решил завлечь зрителей кадрами мордобоя украинских депутатов
Королевский оперный театр Бельгии решил завлечь зрителей кадрами мордобоя украинских депутатов
У Трампа признали, что расизм в США – институциональное явление
У Трампа признали, что расизм в США – институциональное явление
Митрополит Антоний: Церковь не может быть «шестеренкой» государственной машины
Митрополит Антоний: Церковь не может быть «шестеренкой» государственной машины
Певица Цибульская зачем-то сняла трусы и выложила видео в Instagram
Певица Цибульская зачем-то сняла трусы и выложила видео в Instagram
Все против всех: американцы все чаще открывают огонь друг по другу
Все против всех: американцы все чаще открывают огонь друг по другу
В Северной Америке сварили немного странное пиво в честь легендарного украинского футболиста
В Северной Америке сварили немного странное пиво в честь легендарного украинского футболиста
Появилось видео, как на Тайване Tesla на автопилоте врезалась в фуру
Появилось видео, как на Тайване Tesla на автопилоте врезалась в фуру
Жители одного из сел под Киевом увидели первый летний снег
Жители одного из сел под Киевом увидели первый летний снег
В Луганской области мать посадила свою дочь на цепь
В Луганской области мать посадила свою дочь на цепь
fraza.ua
Новости блогосферы
04.06.20 07:43

Кошмар в Нью-Йорке от первого лица
04.06.20 07:20

Главные вопросы современной конспирологии
03.06.20 20:13

Турецкого тренера в «Динамо» не будет
02.06.20 19:58

«Шахтер» – «Динамо»: мысли после матча

Опрос

Готовы ли вы проголосовать за второй срок Зеленского?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.