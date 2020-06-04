Главные вопросы современной конспирологии

Ее мрачный силуэт виден издали. Титанический известковый конус высотой почти полкилометра. Клык, вонзенный в небо Европы, — скала Гибралтара, рожденная в битве Африканской и Евразийской тектонических плит.

Эта с виду монолитная твердыня на самом деле пронизана ходами, полна пустот, каверн и гротов. В них вершат обряды черные силы. Мастера, владыки и рабы немыслимых культов в незапамятные времена создали чудовищную тайную лабораторию моровых микробов, бактерий и вирусов. И готовы метнуть их в мир. Но его спас разоблачитель злодеев — доктор Батайль, автор книги «Дьявол в ХIХ веке». Он искусно срывает безумный план врагов, спасая миллионы от лютого истребления, а горсть обессиленных и обезволенных выживших — от вечного рабства.

Труд Батайля содержит леденящие кровь наблюдения в тайных капищах кровожадных идолищ и хищных существ от Сингапура до Чикаго. Нередко первые лица зловещих культов занимают высшие места в деловых, государственных и ученых кругах. Адепты диких учений и практик — ячейки сети, устремленные к власти над миром.

Недаром через годы после писаний Батайля они строят в Брюсселе суперкомпьютер The Beast (в русской конспирологической литературе — «Зверь») — он часть системы «Шенген», в которой неустановленные лица якобы собирают глобальное досье на всех землян — их происхождение, взгляды, интимная жизнь, здоровье... Управляет им некий «Центр», не подлежащий инспекции.

Так пишет некто Марк Лесовский в тексте «Знамения времени-2». Впрочем, о «Звере» и «Центре» написано так много, что ни назвать, ни перечислить. Цель досье — создание мировой религии, для чего при ООН основана Внеправительственная религиозная организация, а ее главному консультанту по фамилии Свинг — епископу Организации Объединенных Религий — выделена целая военная база, чтоб возвести там Президио — храм, «коему нет равных». Для кого? Для того, пишет Лесовский, «кто сядет там, выдавая себя за Бога».

Жуть. Особенно если учесть, что сто лет назад тем же грозил Батайль. Только вместо ООН у него масоны-палладисты, а вместо Свинга — генерал Пайк — Великий Старец; Верховный жрец и Магистр Совета; Генеральный Брат; Мастер Великой Символической ложи; Тайный и Совершенный Учитель, Светлейший и Возвышенный Избранный Каменщик; Рыцарь Меча; Суверенный Князь Розенкрейцеров; Досточтимый и Пожизненный Распорядитель Масонских лож; Великий Магистр Ключа; Господин Ливана и Скинии; Всадник Медного Змия; Принц Иерусалима; Правитель Запада и Господин Востока. Этот принц и господин, по словам Батайля, стоит во главе дьявольского заговора против человечества, чтоб поставить над ним «того, кто будет выдавать себя за Бога».

Но в конце XIX века Батайля разоблачает, точнее — саморазоблачает французский публицист Лео Таксиль, раскрывая свою мистификацию. А кто разоблачит выдумщиков Свинга и «Зверя», занимающего, говорят, «три этажа штаб-квартиры ЕС в Брюсселе»?

Кстати, от Брюсселя рукой подать до Люксембурга, где, согласно одному из жутких сюжетов, изобрели смертоносную вакцину, чтобы вакцинировать всех. Но если в Гибралтаре пронизана ходами и исполнена зла высокая скала, то в Люксембурге — глубокая пропасть, и кто сказал, что там не творят то же самое? И что это — теория заговора? В том смысле, что — всего лишь теория? А что, если это — уже практика?

«А кто сказал, что не?..» и «...а что, если уже?..» — важные вопросы конспирологии.

Ее как модель описал Карл Поппер в книге «Открытое общество и его враги». Согласно ей, все, что происходит в обществе, можно объяснить, если найти заинтересованное в этом лицо или группу и раскрыть их интерес.

Кто-то видит в этом цель общественных наук. Ведь «социальные явления — война, безработица, нищета и т.п., вызывают негативные реакции и побуждают людей искать простые объяснения». И вот одно из них, пишет Поппер: все это — «итог планов и дел могущественных индивидов и групп». В глазах многих людей место античных богов, чей заговор некогда вызвал Троянскую войну, «заняли могущественные индивиды и коварные группы, порочные замыслы которых отвечают за все зло, от которого мы страдаем. Это могут быть сионские мудрецы, монополисты, капиталисты...»

Ученый считает этот подход типичным результатом переноса в обычную жизнь религиозных предрассудков.

«Это попытка самодеятельного фольклорного переложения информации, переданной СМИ», — считает антрополог из «Группы мониторинга актуального фольклора» Школы актуальных гуманитарных наук РАНХиГС Александра Архипова. И замешана эта попытка на желании понять, как все есть «на самом деле».

Ведь это не объясняют официальные СМИ и представители системы управления, которым массовые аудитории не доверяют и начинают, передавая из уст в уста, транслировать невероятные сведения. Например — о коронавирусе.

Например: «эпидемия — предлог для введения в людей наномикрочипа через капельницы. Так что в больницу идти нельзя, а болея — лечиться имбирем, лимонами и водкой».

Или еще сказка: «инструмент чипизации — бесконтактный термометр». Вы думали, вам температуру меряли, а ва-а-ам...

«Коран-вирус послал Аллах карать Китай за гонения на синьцзян-уйгурских мусульман. Поэтому его переделали в коронавирус». Эта — версия конспирологов-мусульман. Им жаль, что вирус карает всех. Прогневили люди аллаха.

И еще одна сказка. Она не связана с вирусом, но так хороша, что я ее расскажу: «Чип в спортивных штанах».

Покупая такие штаны, смотрим на просвет ярлычок (инструкцию по стирке), и видим... чип. Кто засунул? Не знаю. Кто говорит — чип еврейско-американский, кто — китайский, кто — рептилоидов, рулящих миром. Вот так — едва надел штаны, а уже исполняешь их волю.

Важны предложенные Группой мониторинга три «волны» слухов-выдумок о вирусе.

Первая накрыла в январе-феврале. Ее характеристики — страх перед чужим-неведомым и попытка понять: откуда угроза, кто враг и что делать. Она несет с собой сюжеты о заразе в посылках AliExpress и бананах (точки на их на кожуре — следы вражьих инъекций).

Вторая пришла в марте, когда болезнь — уже реальность. Она несет истории о гадах, под видом врачей предлагающих ядовитые маски и обирающих отравленных людей. Над волной парят вертолеты, убивающие вирус, а с ним все вокруг. То есть начинает проявляться недоверие к властям и врачам.

Третья волна накатила в апреле, а с ней сведения о росте числа больных и жертв. Вплыл страх перед будущими неприятными переменами: тут и запирание границ, и та же массовая чипизация, и страсти-мордасти, включая «цифровую идентификацию личности».

Откуда страшилки про «клеймение номерами»? Это очень вольный пересказ фрагмента Откровения Иоанна Богослова (Откр.13,16:18), который иные толкователи объясняют так: в пору Апокалипсиса зверь-лжепророк будет ставить «на правую руку или на чело» число вместо имени, данного в крещении. Это — «сатанинский обезличивающий код — пропуск в мировую экономическую систему». Ее строят, чтобы поработить всех Антихристу... Вот и страх. Ведь большая часть аудитории Откровение не читала, а только о нем слышала. Ей и адресуют конспирологи свои ходы вместе с патриотической символикой.

А народ хочет познать подоплеку явлений, проникнуть в тайные сферы, куда ведут незримые нити, движущие всем. Получить доступ — пусть иллюзорный — туда, откуда направляют процессы и контролируют их ход, доставляет якобы получившему его немалую радость.

Он знает: в мире и впрямь есть заговоры, тайные сделки и секретные протоколы. Так почему не быть сверхсекретной корпорации, реализующей свои планы? Кто в ней — люди, рептилоиды или исчадия ада вроде Баал Зэбуба доктора Батайля? Неважно. Важно, что есть.

Теория заговора — не радио, не лампочка и не паровоз — ее придумали не в России и много где ценят. Но на Западе и России к теме заговора относятся по-разному. В Штатах она прорастает из социальных низов как реакция на политические и культурные вызовы. И ее, как, например, «охоту на ведьм» Джо Маккарти, обычно считают маргинальной.

А в России она нередко — часть мейнстрима. В империи это «англичанка», инородцы, «иезуитская интрига» и «сионские мудрецы». В СССР — «враги народа», «безродные космополиты» и «их иностранные хозяева».

Сталинское время создало «справочник бдительных», обороты из которого погружали народ в атмосферу вечного заговора. Справочник цел. Но если в 1938 году советских ученых сажали за план выпустить у дачи вождя комаров, зараженных энцефалитом, то сейчас некоторые обыватели винят силы зла в заброске пауков с коронавирусом.

Другой вопрос — кто «вбрасывает» в обсуждение эти сюжеты? В конце XIX века это доктор Батайль, в ХХ — медиа, кино и «машина слухов» спецслужб, рассказы о которой порой напоминают легенду, хотя, возможно, правдивы. А кто — сейчас? «Нулевой пациент», признавший: «про Коран-вирус придумал я»; «это я — автор черных пауков!» — пока не найден.

Как видим, в наш прогрессивный век, как в лохматую старину, бал во многом правят тьма, предрассудки и магия. Но они — лишь инструменты, в том числе — управления. И мир имеет дело с их искусным применением на, так сказать, массовом рынке.

Им не помеха угрозы и запреты. Как и опровержения — они лишь подольют масла в огонь. А вот правда, открытость и неангажированность могут позитивно влиять на ситуацию.

Слухи, сплетни, выдумки, заклятия, амулеты от коронавируса по цене от 3 до 30 тысяч рублей находят спрос в дни кризисов и обострений. Их будит массовый стресс. Но верно ли, что так люди упрощают картину мира? Неужто жизнь там, где правят «закулисы», проще, чем, где все идет само собой? И еще вопрос: знаете ли вы, что человечеством правит не одно, а сразу несколько мировых правительств? Причем — конкурирующих. Если что и дает нам надежду избежать самого страшного, то это их соперничество.

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