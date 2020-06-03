Турецкого тренера в «Динамо» не будет

Там снова «Динамо» трогают по тренерской теме. Уверен, что никакой Эрол Булут клубом не рассматривается. Равно как убежден, что два сезона в «Металлурге» никак не означают, что он выучил язык.

Вдумайтесь: турок из команды, которая сейчас в Турции идет шестой, которая перед карантином выиграла один, а проиграла три матча из шести... Вы в это верите?

Булут был неплохим защитником, возможно, станет неплохим тренером, но это нисколько не означает, что его прямо сейчас с распростертыми объятиями ждут в Киеве. Тем более, он еще даже в турецких грандах не засветился.

Наверное, ради стамбульского продолжения карьеры его агенты и выдумали байку про интерес «Динамо», подтвердив ее знанием языка и играми за «МД»...

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