«Шахтер» – «Динамо»: мысли после матча

1. Вдруг обнаружил для себя, что игра «Динамо» в первом тайме стала для меня удивлением, а во втором – нет, я стал видеть нечто очень привычное. Много думал о таком, мягко говоря, грустном открытии. И каждый раз, сколько думал, расстраивался гораздо сильнее, чем от самого результата матча.

2. Впервые досматривал матч без звука. Вообще. То, что комментаторы на Аналах «Фубля1», «Фубля2» горячо топят за грязно-рыжих – то как бы норма, иначе быть не может, коль аналы ж ринатовские. С этим, вроде, было для меня ок – я эти тела всегда воспринимал как ручных клоунов рыжего га*дона, и они иногда действительно веселили (например, своей искренней грустью от того, что Сахтьор летит Динамо – такие они потешные, ну реально же), а, в целом, своим балабольством от футбола не отвлекали.

НО! Когда эта обслуга будет мне, кроме всего прочего, блеять про «угрозу коронавируса», про то, чтобы я «оставался дома» и этим... «спасал планету» (сука, ну как это всё касается хода событий на поле???) – не, ребята, это грань. Клоунов я нормально выдерживаю. Но с тупицами у меня в жизни гораздо сложнее. Тем более с такими, которые позволяют себе что-то мне указывать.

В общем, где-то в первой половине второго тайма, в голос отправив в пеший эротический тур эту балаболку, я таки выключил звук. И впервые досматривал матч в тишине.

Ну... В принципе, учитывая наличие нездорового извращения в виде отсутствия зрителей, отсутствие в таких условиях звука ситуацию усугубило совершенно незначительно. А со зрителями смотреть без звука, скорее всего, не смогу – футбол должен всё-таки быть полноценным.

Но, с другой стороны, если зрители будут, значит, к тому времени планета будет спасена, и болезненного потока сознания по этой теме уже не будет.

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