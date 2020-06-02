А почему молчит Стариков? Почему не объясняет нам, что негры в США свирепствуют по заданию Госдепа, и что бесплатно никакие протесты не организуются?

Где Кургинян? Почему Ервандыч не рассказывает о снайперах «моссада», оранжоидных манипуляциях и книгах Шарпа, сценарий которых воплощают коварные регрессоры?

Почему не слыхать Шевченко? Почему Леонардыч не говорит свою любимую фразу прошлых лет (когда он завывал на Поклонной хором с Ервандычем «Нет оранжевой чуме»), что, дескать, единственная страна, в которой не может быть беспорядков, это США, потому что в США нет американского посольства?

А что Дугин поделывает? Разве в США не лунарные негры бьются с солярными бледнолицыми? Разве можно не поучаствовать в этой борьбе на стороне сил света?

А Гоблин почему не пугает американских негров лихими 90-ми и не обзывает их малолетними дебилами?

Почему Фурсов не проанализировал, за кого негры бьются: за Ротшильдов или за Рокфеллеров?

Где все крашенниковы, вассерманы, леонтьевы и прочие? Молчат.

А проблема вся в том, что протесты, как учил дедушка Маркс, на пустом месте не возникают. И всякие «моссады» и ЦРУ могут их подогревать и пользоваться их плодами.

Но возникают протесты сами, когда противоречия в обществе станут по-настоящему серьёзными, и для возгорания хватит маленькой искорки. Но все эти стариковы-кургиняны-дугины и прочие гоблины никогда такого не скажут. Им деньги платят совсем за другое. За то, чтобы врали нам, будто в нашей стране всё в полном порядке, и всё недовольство – козни «проклятых пиндосов».

P.S. Кстати, а где «истинные марксисты»? А, я понял. У них же нет «никакой борьбы, кроме классовой». Следовательно, никаких протестов в США не существует, как нет и никаких негров.

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