Кремлевские фашисты и Лукашенко: в чем разница?

В чём разница между кремлёвскими фашистами и Лукашенко? Напомню, чтобы максимально реализовать умственный потенциал белорусов, Лукашенко преобразовал Белоруссию в страну медицинского туризма.

И сегодня Белоруссия входит в 20 стран, наиболее успешно занимающихся трансплантацией органов, посему у неё больничных коек с самыми современными аппаратами ИВЛ с самого начала эпидемии было 2049. И на душу населения у неё этих аппаратов было в три раза больше, чем в США, в два раза больше, чем в Италии или Нидерландах. Белоруссия заведомо была готова к лечению самых тяжёлых осложнений после гриппа.

По количеству настоящих, лабораторных, тестов на коронавирус, Белоруссия входит опять-таки в десятку стран с наибольшим покрытием населения. Это следствие наличия лабораторий с самым современным оборудованием, которые вместе с системой специализированных инфекционных больниц и Научно-практическим центром эпидемиологии (всего в мире 39 таких центров) Лукшенко сохранил, а вместе с ними сохранил и кадры соответствующих профессионалов.

Нет, и у Лукашенко «очко не железное», и он дополнительно перепрофилировал ряд больниц под приём непонятных на тот момент больных с коронавирусом. Поэтому в Белоруссии заболевших ждали 3,5 тысячи коек в изолированных боксах, а всего подозреваемых в заражении коронавирусом ожидали до 6 тысяч коек, но так и не дождались – в конце мая эти больницы возвращаются к своей обычной деятельности.

И сам Лукашенко не прятался, работал как обычно и, как он сам сказал, не исключает, что уже перенёс заболевание коронавирусом на ногах. В любом случае, он обеспечил в государстве такой уровень развития медицины, что Белоруссия и была, и до сих пор готова к любому развитию событий.

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