Трамп, маски и погромы

Надо вернуть погромы в словарь. Погромы по-английски – riots. И наоборот, riots по-русски – погромы.

Давно пора это слово нормализовать и лишить его русско-еврейской исключительности. Тем более что заклинания либералов и так звучат, как напутствия еврейской мамы: «ты, конечно, иди громи, не щади витрин, но смотри не заразись! Будешь камни бросать – потом умой руки. Убьешь полицая – отдохни! А главное – не снимай маску!».

Маска стала новым флагом против Трампа, вместо пе*дообразной шляпы.

Демократы раскачивают погромы и пандемию, надеясь этим двойным ударом скинуть Трампа.

Сторонники Трампа масок не носят, погромами возмущены.

Но и они не замечают, что погромщики – жертвы карантина, который сделал бедных нищими, а нищих поставил на грань выживаемости. Не было бы карантина - не было бы и погрома. Но те, кто хочет карантин – хотят и погром, чтобы свергнуть Трампа. Так причудливо переплелись корона и погром.

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