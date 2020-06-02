Как продать Украину за леденец?

Нам, возможно, выделят средства необходимые как раз для погашения платежей по прошлым кредитам, в соответсвующем размере и на период действия новой программы. Но что же команда Зе обещает взамен?

Коротко о всплывшем тексте меморадума с МВФ:

— «ми затвердили додаткові асигнування, що дозволило дефіциту держбюджету збільшитися до 300 млрд. гривень».

(это достижение?)

— «протягом програми ми утримаємося від податкових пільг чи інших привілеїв».

(предательство всех предпринимателей страны, которые помогли Зеленскому стать Президентом и ожидали улучшений)

— «ми продовжуватимемо пенсійну реформу..в рамках заходів ми утримаємося від подальшого дискреційного підвищення пенсійних виплат»

(пенсионеры нам не нужны)

— «реалізація реформи охорони здоров’я продовжуватиметься».

(второй этап медреформы, увольнение врачей и закрытие больниц продолжится)

— «ми оцінимо.. зловживання спрощеним режимом оподаткування та уживатимемо заходів щодо створення стимулів для малого та середнього бізнесу переходити на загальну систему оподаткування».

(уничтожение малого бизнеса продолжится, ФОПам стоит ждать еще большего давления со стороны государства)

— «ми продовжуватимемо дотримуватися вимог до процесів заповнення вакансій в наглядових радах банків та забезпечимо ринкову зарплатню, щоб привабити та мотивувати висококваліфікованих українських та міжнародних професіоналів».

(Серёже Лещенко и всем другим членам дармоедских набсоветов можно не переживать, они и дальше будут сидеть на шее украинцев)

— «ми продовжимо оптимізацію шкільної мережи початкової та середньої освіти».

(школы продолжат закрывать)

ДумайТЕ.

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