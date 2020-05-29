Кулаки и маршрутки

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На Ровенщине полицейский подстрелил собаку и мужчину, который ее спустил. Все из-за пьяного водителя
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