Кулаки и маршрутки

Люди, устроившие стрельбу в Броварах, – классические кулаки, которых сегодня принято жалеть.

Я вот только не понимаю: предлагая ликвидировать маршрутки и провести метро/трамвай/троллейбус до Киева, вы хотите их раскулачить?..