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Разный Facebook: 20 извинений от Цукерберга и упоротые нацики-модераторы из Украины

Разный Facebook: 20 извинений от Цукерберга и упоротые нацики-модераторы из Украины

Я периодически устраиваю охоту на разжигателей ненависти — хейтеров. Когда есть время и желание — ищу в поиске Фейсбука публикации по ключевым словам, а потом массово жалуюсь на них. На днях ключевым словом было «к...п» (к@цап — ред.). Насколько знаю, оно входит в список запрещенных слов, которые разжигают ненависть по национальному признаку.

Нашел примерно два десятка публикаций с этим словом. Пожаловался.

Но.

Почти на все жалобы пришел отказ. Смотрите первый текст на скрине. Мне ответили, что публикация «не нарушает конкретных Норм сообщества».

Результат не удивил. Как я уже рассказывал в одной из статей, подрядчиками корпорации «Фейсбук» по модерации контента в Украине недавно стали две организации с учредителями — совершенно упоротыми нациками.

Поэтому они, в нарушение стандартов корпорации «Фейсбук», «не увидели» никакого разжигания межнациональной ненависти в текстах со словом «к..п».

Но они ведь работают не сами по себе. У них есть заказчик. Который проверяет их работу.

Поэтому я пожаловался на результаты рассмотрения своих жалоб.

Такая «жалоба второго уровня», насколько я понимаю, идет уже в Фейсбук, а не его подрядчику. Хотя, возможно, я ошибаюсь.

И вот, через четыре дня после первоначальной жалобы, вынесли очередной вердикт . Оказывается, слово «к..п» все-таки «нарушает Нормы сообщества в отношении враждебных высказываний».

Публикацию с этим словом удалили с Facebook.

А у меня попросили прощения за ошибку и даже поблагодарили за бдительность. Это третий текст на скрине.

И так двадцать раз! Именно в стольких публикациях низовые модераторы Фейсбука «не находили» нарушений. Но потом, после обжалования, публикации были удалены с извинениями.

20 извинений от Цукерберга и 20 благодарностей — это вам не хухры-мухры.

Пышаюсь!

Первоисточник

Тэги: Facebook, Марк Цукерберг

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