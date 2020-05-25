Школа-онлайн, #помордевирус и страна терпил

В России даже закон уже приняли о дистанционном обучении школьников! А теперь и у нас! Пидар...сы долбанные! Это значит что рожать ребёнка теперь стремно! Бо вместо года ты с ним должна просидеть больше 10 лет! ДОМА!!!

Ну и что такое дети «дома»? Это просто убийство для здоровья, путь к ожирению, снижению иммунитета и переходу целых поколений в виртуальный мир!

Когда то из школ сделают музеи и никто не поверит что для обучения были специальные заведения!

Ну а на месте школ построят коммерческую Недвижимость!

Упыри сраные!

Умная нация им ни к чему!

Сначала уничтожили науку и ученых превратили в нищих! Потом коррумпировали высшее образование и превратили его в «корочку», которой можно зад вытереть! А теперь и до Школы добрались!

Шоб вас удавило, клоуны сраные.

Отвечаю надо строить отдельные «Города Будущего» на 3 — 5000 человек со школой, больницей, энергосберегающими технологиями и стеной по периметру высотой 10 метров! С пушками! Шобы эти твари реформаторы не добрались и сдохли в своих мегаполисах отупевших!

Ну или выходить на улицы и защищать своё наследие до последней крови.

Они выдумали для лохов коронавирус? А мы им выдумаем #лимоновирус! И #помордевирус!

Я вообще не понимаю как люди терпят отсутствие метро (уже запустили, — ред.) и школ?

Как вы терпите? Алё!?

Как вы терпите эти ебу..ие ограничения в заведениях, транспорте — где расстояние от метра должно быть? Как вы повелись на всю эту ху...ню? У Вас шо вообще мозги вытекли?

Чума мозга?

Вы соплей испугались?

Как Вас всех так развели жестко?

Я отказываюсь верить в происходящее. Страна терпил. Когда ж вам уже прижмёт?

Страну уничтожают.