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В Запорожье сделали еще один шаг на пути к созданию единой религии

В Запорожье сделали еще один шаг на пути к созданию единой религии

Эпопея с вирусом порождает не только новые вызовы в виде попыток внедрить практику «онлайн-церкви с онлайн-причастием», но и усугубляет старые проблемы. В первую очередь, речь идёт об ускорении и углублении процесса религиозного синкретизма.

Ведь сложившаяся ситуация создаёт для этого все необходимые условия. Под эгидой «борьбы с вирусом», «заботы о здоровье всех и вся», «необходимости объединения духовных усилий в эпоху страшной болезни» можно гораздо более смело и открыто идти на откровенное сослужение с представителями других религий.

Со стороны далёких от веры людей это будет даже выглядеть «благородно и умилительно». Что же касается якобы церковной среды, то, по понятным причинам, такие шаги получат активную поддержку либерального лагеря, а также части верующих, для которых каноны — это уже пережиток прошлого, а забота о «всеобщем благе человечества» — признак современности и содержательности религиозной структуры.

Более того, для сторонников «единой религии» это еще и хорошая дополнительная возможность придать ускорение процессам маргинализации «консерваторов», которых можно будет в очередной раз выставить мракобесами и противниками «проявления настоящей любви к ближним».

При этом для многих не является секретом, что в подобных процессах давно и активно принимают участие представители РКЦ. И это повод для РПЦ ещё раз задуматься в отношении того, а куда её может завести дорожка стратегического союза с Ватиканом...

На фото — совместная молитва об окончании пандемии представителей Духовного управления мусульман Украины «Умма», РКЦ, ПЦУ, УГКЦ, ААЦ, ХВЕ (Запорожье 14 мая 2020 года, в Санктуарии Бога Отца Милосердного).

Тэги: Запорожье, новости православия, единая религия, синкретизм

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